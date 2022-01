It Takes Two: il papà di Elden Ring e Dark Souls va pazzo per la gemma coop di Josef Fares

Dopo aver discusso della filosofia open world di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki coglie l'opportunità offertagli dall'intervista su PS Blog per dirsi colpito dal lavoro svolto da Josef Fares e i ragazzi degli studi Hazelight con l'avventura cooperativa It Takes Two.

Il massimo esponente della software house che ha dato i natali a Dark Souls spiega infatti che "ultimamente non ho avuto molto tempo libero da dedicare ai videogiochi, ma cerco sempre di ritagliarmene un po', per quanto mi è possibile fare. Ma c'è un titolo che mi è rimasto davvero impresso ed è It Takes Two. Ci ho giocato online con un amico, dall'inizio alla fine in tre sessioni nell'arco di tre giorni: ci siamo divertiti un sacco! Mi ha fatto davvero una bella impressione, e sono anche riuscito a completarlo!".

Per il boss di FromSoftware, i motivi che lo hanno spinto ad apprezzare It Takes Two sono davvero tanti: "È un titolo che mantene sempre la tensione elevata e per questo non mi ha mai annotiato. E poi cambia sempre il comparto grafico e le sue meccaniche di gioco da un livello all'altro, così facendo spinge i giocatori a collaborare in maniera sempre più stretta. E questo senza mai perdere quel tratto artistico che lo contraddistingue in ogni suo scenario. Davvero, quel gioco non smette mai di divertire e stupire, dall'inizio alla fine; è una cosa che mi ha colpito molto positivamente, da creatore di videogiochi. È vero, devo ammettere che all'inizio non ne ero così interessato, ma ci ha messo poco per farmi accendere la scintilla della curiosità. E poi sapete, ho un figlio piccolo e di conseguenza la storia di It Takes Two non poteva che toccarmi nel profondo".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di It Takes Two a firma di Alessandro Bruni.