It Takes Two: i primi 22 minuti dell'avventura di Josef Fares in video

GameSpot USA ha pubblicato un video che mostra i primi 22 minuti di It Takes Two, il nuovo gioco dell'autore di Brothers A Tale of Two Sons e A Way Out, in uscita a fine mese su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.

It Takes Two è una avventura basata sulla cooperazione tra due giocatori, nei panni di Cody e May i giocatori dovranno aiutare i due protagonisti a tornare alla realtà portando a termine una serie di missioni in quella che sembra essere una vera e propria odissea senza fine, in un gioco che mescola sapientemente platform, rompicapo, sezioni action e sparatutto.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di It Takes Two: "il tempo trascorso a spasso per il micromondo di It Takes Two ci ha lasciato in corpo sensazioni più che positive. Il nuovo titolo di Josef Fares ha tutto il potenziale per portare la formula cooperativa di Hazelight verso livelli qualitativi inediti, grazie a un gameplay in continuo divenire, che fa della diversità situazionale il suo principale punto di forza. Il tutto tra le maglie di una sceneggiatura scandita da dialoghi spassosi e personaggi memorabili, che sotto la superficie già mostra sfumature più profonde e toccanti."

Appuntamento più avanti nel corso del mese per la recensione, in vista del lancio fissato per il 26 marzo su PC e tutte le console di attuale e vecchia generazione, ad eccezione di Nintendo Switch.