It Takes Two: i requisiti PC dell'avventura cooperativa in arrivo gratis su EA Play

Gli studi Hazelight capitanati da Josef Fares pubblicano la scheda con i requisiti minimi e raccomandati di It Takes Two, l'avventura co-op in arrivo a marzo e che sarà disponibile gratis su EA Play insieme a Star Wars Squadrons e alle due simulazioni sportive NHL 21 e NFL 21.

In maniera non troppo dissimile dal precedente progetto di A Way Out, anche stavolta le fucine digitali di Hazelight propongono delle specifiche relativamente contenute per la loro prossima esperienza fortemente orientata alla cooperativa (sia in rete che a schermo condiviso).

I requisiti minimi e consigliati sono davvero alla portata di (quasi) tutti i moderni PC gaming, con una forbice prestazionale che parte dall'accoppiata rappresentata dalle GPU AMD R7 260X e NVIDIA GTX 660 e raggiunge il binomio di schede video costituito da AMD R9 290 e NVIDIA GTX 980 per chi desidera raggiungere il massimo livello di dettaglio grafico e di fluidità del framerate.

It Takes Two - Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 8.1 (64 bit) o Windows 10 (64 bit)

CPU: AMD FX 6100 / Intel Core i3-2100T

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD R7 260X / Nvidia GTX 660

DirectX: DirectX 11 o equivalente

Requisiti per giocare online: Connessione Internet a 256 kbps o superiore

Spazio su hard disk: 50 GB

It Takes Two - Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 8.1 (64 bit) o Windows 10 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i5 3570K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD R9 290 / Nvidia GTX 980

DirectX: DirectX 11 o equivalente

Requisiti per giocare online: Connessione Internet a 256 kbps o superiore

Spazio su hard disk: 50 GB

Come mostrato di recente dal team al seguito di Josef Fares, It Takes Two sarà un concentrato di esperienze cooperative grazie all'ampio ventaglio di attività da svolgere tra sessioni platform, racing, puzzle e sparatutto.

L'uscita di It Takes Two è prevista per il 26 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre a partire dal 26 marzo, come annunciato da Electronic Arts, il titolo arriverà gratis nel catalogo di EA Play e, di conseguenza, sarà a disposizione a zero euro anche per gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate su Xbox One e Xbox Series X/S.