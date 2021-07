It Takes Two scende di prezzo su Amazon, ora è scontato del 25%

It Takes Two è un videogioco platform action-adventure sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts, con l'etichetta EA Originals, uscito a marzo 2021 per Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S/X.

La peculiarità del videogioco è il gameplay, il titolo infatti è giocabile solamente in cooperativa, nella confezione troveremo però un pass amico da donare gratuitamente a chi non possiede il gioco, che quindi può giocare senza nessuna spesa assieme al possessore del titolo ed il crossplay è garantito solo su piattaforme del medesimo ecosistema.

Il gioco ha ottenuto gli elogi della stampa specializzata, il nostro Alessandro Bruni ha premiato il gioco con un ottimo 9.3, la recensione è visionabile a questo link, consacrando il talento di Josef Fares e del suo team di visionari e sottolineando che il merito dell’opera è quello di trasmettere ai giocatori un senso di costante meraviglia.