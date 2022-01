It Takes Two e scene tagliate: Josef Fares mostra l'esilarante zuffa tra due scoiattoli

Josef Fares si riaffaccia sui social per ripercorrere una delle tappe del lungo processo di sviluppo di It Takes Two, il gioco più premiato del 2021, e strappare un sorriso ai fan del capolavoro cooperativo con una scena tagliata dalla versione finale della sua opera.

Il boss degli studi Hazelight ha così colto l'occasione per mostrare l'esilarante animazione di una zuffa tra scoiattoli che, purtroppo, non è riuscita a trovare spazio nella cornucopia di esperienze ludiche e narrative della sua gemma platform con protagonisti Cody e May.

Per stessa ammissione di Fares, infatti, "non tutte le scene sviluppate sono finite nel gioco finale", presumibilmente in funzione della già spropositata mole di contenuti che è stata riversata nel titolo fino a trasformarlo in una sorta di "enciclopedia interattiva" del gaming cooperativo. Non è dato sapere se, come nel caso delle sessioni mocap con il Book of Love del Dr. Hakim, lo stesso Josef Fares abbia partecipato o meno alla realizzazione di questa scena tagliata dal gioco finale.

Cosa ne pensate di questa clip? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di It Takes Two.