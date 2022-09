It Takes Two, è ufficiale: il capolavoro cooperativo arriva su Switch!

In coincidenza del Nintendo Direct apertosi con l'annuncio di Fire Emblem Engage, la casa di Kyoto ha confermato i leak sul porting Switch di It Takes Two e confezionato un video gameplay che riassume tutte le funzionalità e le caratteristiche di questa trasposizione in arrivo a fine anno.

Sviluppato dagli studi Hazelight e lanciato originariamente su PC e console della famiglia PlayStation e Xbox, l'ultimo capolavoro cooperativo di Josef Fares ha conquistato il prestigioso premio di Game of the Year sul palco dei Game Awards 2021 grazie alla sua poliedrica esperienza di gameplay e alla straordinaria visione creativa che ne caratterizza il comparto ludico, artistico e narrativo.

In questa sua nuova versione, It Takes Two vanterà il pieno supporto alla cooperativa locale a schermo condiviso (utilizzando una seconda coppia di controller Joy-Con) e al multiplayer in rete, con tanto di coop locale connettendo due Nintendo Switch alla medesima rete WiFi.

La commercializzazione del porting Switch di It Takes Two è prevista per il 4 novembre. Prima di lasciarvi al video del Nintendo Direct, vi rimandiamo alla nostra recensione di It Takes Two a firma di Alessandro Bruni, con tutte le analisi e le considerazioni sul gameplay, sui contenuti e sulla frizzante storia da vivere insieme a Cody e May.