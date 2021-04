It Takes Two ha venduto un milione di copie: i giochi solo co-op piacciono, dice Fares

A quasi un mese dal lancio avvenuto lo scorso 26 marzo, ci giunge notizia che It Takes Two, ultimo gioco di Hazelight Studios pubblicato sotto etichetta EA Originals, ha venduto la bellezza di un milione di copie!

Una notizia che gli sviluppatori non hanno esitato a condividere su Twitter, ringraziando tutti i fan che hanno creduto nel progetto fin dal day one e svelando che le vendite continuano ad andare bene: "Wow, abbiamo appena scoperto che It Takes Two ha venduto un milione di copie, e che sta ancora vendendo bene, Grazie a tutti per l'amore che avete mostrato nei confronti del gioco, significa tutto per noi". L'assist perfetto per il director Josef Fares, che ha subito ricondiviso il messaggio aggiungendo un suo pensiero personale. Secondo l'eclettico game designer, il successo di I Takes Two dimostra che "agli utenti piacciono anche i giochi esclusivamente cooperativi", e che alla luce di ciò d'ora in avanti "spera di vedere più giochi come questo".

Oltre che i giocatori, It Takes Two è riuscito a convincere anche la critica internazionale, compreso il nostro Alessandro Bruni, che lo ha premiato con un eccellente 9.3. Leggete la recensione di It Takes Two per scoprire i motivi di tanto entusiasmo.