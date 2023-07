L'Italia invade Forza Horizon 5 con l'update di agosto: arrivano anche Fiat e Alfa Romeo

Questa sera è arrivato da parte di Playground Games l'annuncio di Summer Party, l'evento estivo in uscita a brevissimo su Forza Horizon 5. A chiudere il post dedicato al reveal dell'evento, però, troviamo alcune informazioni sull'aggiornamento di agosto 2023, il quale farà la gioia di tutti i fan delle automobili italiane.

Gli sviluppatori di Forza Horizon 5 hanno infatti confermato che l'Italian Automotive, questo è il nome dell'evento, arriverà nell'esclusiva Microsoft il prossimo 17 agosto 2023. In occasione della pubblicazione dell'aggiornamento, il racing game open world accoglierà alcune automobili legate ai seguenti brand italiani: Fiat, Abarth, Lancia e Alfa Romeo.Al momento non sono stati diffusi i dettagli sulle vetture che si potranno ottenere durante l'evento e, cosa ancora più importante, se queste saranno tutte a pagamento o si potranno sbloccare anche accumulando i crediti in game.

In ogni caso di tratta di un evento piuttosto importante per gli appassionati, visto che questi brand erano i grandi assenti del titolo Playground Games, il cui parco veicoli è sempre più vasto. A tal proposito, avete già letto delle auto a tema Barbie arrivate in Forza Horizon 5 per celebrare l'uscita della pellicola con Ryan Gosling e Margot Robbie?

Vi ricordiamo inoltre che Forza Horizon 5 ha ufficialmente superato i 30 milioni di giocatori.