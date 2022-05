Italia pazza di Kirby e la Terra Perduta: ancora dominio di Elden Ring su PC

Già in occasione della settimana precedente, il coloratissimo platform 3D di Hal Laboratory aveva catturato il pubblico nostrano, con Kirby e la Terra Perduta in vetta alla classifica italiana. Ora, la pallina rosa replica il risultato, conquistando ancora una volta la penisola.

Stando ai dati diffusi da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), infatti, il platform 3D di Nintendo è stato ancora una volta il gioco più venduto della settimana. La variopinta avventura resta dunque ancorata alla vetta del podio, superando il sempre agguerrito FIFA 22, ora parte dei nuovi giochi gratis con Xbox Game Pass Ultimate e della line-up di giochi gratis con PlayStation Plus a maggio 2022. Terzo gradino del podio infine per Leggende Pokémon: Arceus, ultima avventura a marchio Game Freak dedicata ai Pocket Monster.



Di seguito, trovate le Top 3 relative al mercato italiano PC e console per il periodo compreso tra 18 e 24 aprile:

Classifica congiunta console e PC

Kirby e la Terra Perduta (Nintendo Switch); FIFA 22 (PlayStation 4); Leggende Pokémon: Arceus (Nintendo Switch);

Classifica console

Kirby e la Terra Perduta (Nintendo Switch); FIFA 22 (PlayStation 4); Leggende Pokémon: Arceus (Nintendo Switch);

Classifica PC

Elden Ring; Mass Effect: Andromeda; Little Nightmares II;

Sul fronte PC, torna in vetta l'ultima opera FromSoftware, con Elden Ring che riconquista il gradino più alto del podio italiano. A sorpresa, seguono le avventure sci-fi di Mass Effect: Andromeda e le inquietanti atmosfere di Little Nightmares II.

E voi cosa avete giocato o acquistato nel corso dell'ultima settimana?