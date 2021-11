L'Italia trionfa alla Pokémon Global Exhibition: Leonardo Bonanomi è Campione

In questo 2021 l'Italia continua ad inanellare una serie di vittorie nelle più disparate discipline e competizioni internazionali, e lo fa questa volta con Leonardo Bonanomi, allenatore di Pokémon Spada e Scudo che è riuscito nell'impresa di primeggiare alla Pokémon Global Exhibition.

Parliamo di un torneo organizzato in occasione del venticinquestimo anniversario del franchise di Pokémon, a cui hanno partecipato 8 tra i più abili giocatori di Pokémon Scudo e Spada, vincitori di competizioni regionali come la Pokémon Players Cup IV, la Pokémon Japan Championship 2021, la Pokémon Trainers Cup 2021 e la Pokémon Asia Players Cup. Il nostro Leonardo Bonanomi è riuscito ad imporsi in finale contro il coreano Wonseok Jung grazie ai suoi fidi mostriciattoli: Regieleki, Charizard, Groudon, Venusaur, Umbreon e Incineroar. In precedenza, l'allenatore italiano era già stato eletto campione allo Special di Lione, ed ha inoltre raggiunto un quarto posto allo Special di Lion ed un settimo posto a quello di Torino. Si è inoltre piazzato al 50° posto ai Campionati Mondiali del 2019.

Per celebrare in grande stile la vittoria di Leonardo Bonanomi, The Pokémon Company ha deciso di concedere gratis ai giocatori Charizard livello 100, lo stesso che l'allenatore mostrano ha incluso nel suo dream team che lo ha portato al trionfo.