Italian Esports Awards 2021, annunciate tutte le nomination: votate per il People's Choice

IIDEA, l’Associazione che rappresenta dell’industria dei videogiochi in Italia, è orgogliosa di annunciare oggi le nomination degli Italian Esports Awards (IEA), il premio che celebra i protagonisti del mondo degli esports.

La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 5 ottobre alle 19.00 sul grande palco di Sala Fucine all’interno di OGR Torino, location che ospita l’evento dedicato al business degli esports Round One. Attraverso il canale Twitch di Round One, il grande pubblico avrà la possibilità di seguire in diretta la serata condotta da Bryan Ronzani - speaker radiofonico, presentatore dei maggiori eventi esports e gaming in Italia e founder di The Box, il primo lateshow su Twitch - e Virginia Gambatesa, in arte Kafkanya - content creator specializzata in tutto ciò che è cultura pop, dal disegno, al cinema ai videogame, ma anche professionista del doppiaggio, volto della serie Divano & Popcorn su Insanity Page e di programmi come Twitch Dire Europei su RDS Next.

Le nomination e il People’s Choice

La giuria degli Italian Esports Awards è composta da 5 esperti del settore fra cui Massimiliano di Marco, reporter de La Gazzetta dello Sport, Ivan Grieco, caster e professional host, Francesco “Deugemo” Lombardo, esports reporter, Filippo Pedrini, Early Stage VC & Senior Business Development di Magnet, e Sara “Kurolily” Stefanizzi, variety streamer.



I giurati hanno selezionato 5 nominati per ciascuna delle 7 categorie di gara quest’anno tra cui Best Italian Team, Best Italian Player, Best Italian Caster, Best Italian Content Creator e Esports Game of the Year, oltre alle novità del 2021 Best Italian Event e Best Italian Commercial Activation.

I nominati per la categoria Best Italian Team sono Exeed, Macko Esports, QLASH, Reply Totem e Samsung Morning Stars;

La categoria Best Italian Player vede competere Alessio "Aqui" Aquilano, Daniele "Danipitbull" Pinto, Ettore "Ettorito" Giannuzzi, Riccardo "Reynor" Romiti e Valerio Gallo;

I finalisti del Best Italian Content Creator sono Dario "Moonryde" Ferracci, Francesco "Cydonia" Cilurzo, Giorgio "Pow3R" Calandrelli, Thomas "Hal" Avallone e Cristiano "ZanoXVII" Spadaccini;

Il Best Italian Caster uscirà da una cinquina composta da Emiliano "Moonboy" Marini, Filippo "Etrurian" Burresi, Roberto "Kenhren" Prampolini, Roberto "Slimoo" Zappia e Lapo "Terenas" Raspanti;

Grandi nomi in lizza anche per decretare l'Esports Game of the Year, che sarà scelto tra Brawlstars, FIFA 21, League of Legends, Rainbow Six Siege e Valorant;

A competere per il Best Italian Event ci sono eSerieA TIM, League of Legends PG Nationals, PogChampsIT, Rainbow Six Siege PG Nationals e Red Bull Campus Clutch;

Per la categoria Best Italian Commercial Activation sono stati selezionati Machete Gaming x McDonald's per la McDelivery GGang, Lavazza x Fnatic con la campagna Icons of Italy, la collaborazione tra il PG Nationals di League of Legends e buddybank, il binomio Pow3R x Adidas e ProGaming x Flowe con il primo torneo esports a compensazione di C02 in tutto il mondo.

Quest’anno, inoltre, per la prima volta verrà data la possibilità al pubblico di eleggere il People’s Choice: Esports Game of the Year. Attraverso il sito degli IEA gli appassionati potranno votare uno tra i dieci titoli in nomination per scegliere quello che – tra i giochi più trasmessi su Twitch nel 2020 dai primi 10.000 canali in lingua italiana ordinati per ore guardate (fonte: Rapporto sugli Esports in Italia 2021) – merita di essere eletto come miglior gioco esports dell’anno. Da oggi e fino al 5 ottobre 2021, quando il vincitore verrà annunciato in diretta durante la cerimonia di premiazione degli Italian Esports Awards, la votazione sarà aperta sul sito Italian Esports Award.