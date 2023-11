Italian Esports Awards 2023: Macko è il Best Competitive Team! L'elenco dei vincitori

Nella splendida cornice mediatica della Milan Games Week si è tenuta l'edizione 2023 degli Italian Esports Awards, la cerimonia organizzata da IIDEA per celebrare i più importanti protagonisti della scena competitiva italiana. Tra i trionfatori dello show troviamo anche il team Macko Esports.

Dopo l'incetta di nomination di Macko agli Italian Esports Awards, l'organizzazione esportiva nostrana riesce a portare a casa il prestigioso premio per il Best Italian Competitive Team, merito dei grandi successi conseguiti negli ultimi 12 mesi dal collettivo italiano di pro player come il trionfo di Macko nell'Ultima Battaglia di League of Legends.

La serata organizzata da IIDEA nell'ambito delle iniziative legate alla Milan Games Week & Cartoomics ha visto per protagonisti sia i Macko che gli altri esponenti della scena eSport italiana, dando così vita a uno spettacolo che ha saputo guidare il pubblico alla scoperta del multiverso di esperienze interattive offerto dal gaming competitivo e dai suoi attori più rappresentativi.

Eccovi perciò l'elenco completo dei vincitori di questa quarta edizione degli Italian Esports Awards:

Best Italian Player - Francesco Pio 'obrun2002' Tagliafierro del team Exeed

- Francesco Pio 'obrun2002' Tagliafierro del team Exeed Best Italian Competitive Team - Macko Esports

- Macko Esports Best Italian Organization - team DSYRE

- team DSYRE Best Italian Caster - Filippo 'etrurianx' Burresi

- Filippo 'etrurianx' Burresi Best Italian Event - VCI Rinascimento

- VCI Rinascimento Best Italian Commercial Activation - DSYRE x Juventus F.C.

- DSYRE x Juventus F.C. Best Italian Content Creator - Nello 'hollywood285' Nigro

- Nello 'hollywood285' Nigro Esports Game of the Year - Valorant

Per celebrare il successo del Best Italian Competitive Team, Macko Esports ha condiviso sui propri social la clip con l'euforia che ha travolto il team al momento dell'annuncio del premio. Tra gli indiscussi protagonisti degli Italian Esports Awards 2023 troviamo anche Valorant: l'hero shooter di Riot Games conquista la prestigiosa statuetta per l'Esports Game of the Year.