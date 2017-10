Italian Esports Open 2017: domani al via il torneo di StarCraft: Remastered

: L'uno e il due di novembre si aprirà ail torneo di, evento organizzato daper la prima edizione dell'. Il torneo si svolgerà presso l'ex cattedrale di San Romano, oggi adibita ad auditorium.

Il torneo vedrà il susseguirsi di fasi a giorni e finali dove i gamers si sfideranno per un montepremi di 16.000 dollari giocando uno contro uno e scontrandosi con players da tutto il mondo.

I tre professionisti di maggior rilievo presenti nel torneo sono:

Lee "FirebatHero" Sung Eun (Korea)

Tyler "nOnY" Wasieleski (USA) , vincitore del World Cyber Games americani nel 2008

Carlo "ClouD" Giannacco (Italy), il più famoso pro player italiano

Tutto l’evento è trasmesso in diretta streaming in italiano sui canali ufficiali di ESL Italia quali Twitch e Facebook.

Per informazioni sull'evento Italian Esports Open 2017 – Internazionali d'Italia vi invitiamo a consultare l'indirizzo www.italianopen.eu.