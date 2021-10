Italian Esports Open: al Lucca Comics quattro giorni di grande esport!

Si riaccendono le luci della Cattedrale, la Esports Cathedral che, nel suggestivo scenario dell’Auditorium San Romano a Lucca Comics & Games dal 29 ottobre al 1 novembre, vivrà quattro giorni all’insegna dell’adrenalina e del divertimento con le finali del circuito Tormenta di Valorant, il Pokémon Lucca Party e tante altre attività!

Sono attesi a Lucca Comics & Games (vi ricordiamo tutti gli eventi della fiera) i migliori player della scena nazionale, pronti a sfidarsi nella ESPORTS CATHEDRAL – la suggestiva chiesa medievale di San Romano – che in occasione della kermesse lucchese ospiterà gli Italian Esports Open di ESL, per quattro emozionanti giorni all’insegna del gaming competitivo, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di eventi Live e salvaguardando la salute di tutti i presenti.

A raccontare le finali, i panel e i tornei in esclusiva, sarà Luigi “Davdas” Ragoni, host, caster e volto storico del panorama gaming italiano.

Il 29 ottobre ad aprire le porte della Cattedrale e degli Italian Esports Open - dopo una breve presentazione degli eventi in programma nel corso dei 4 giorni - si terrà il watch party dell’entusiasmante cup online “Solo Crank Arena” su Fortnite! A raccontarlo direttamente dal palco toscano, saranno alcuni dei volti più conosciuti nel panorama della community di Fortnite: Marcy, Kekkobomba, Er Dt e Porkuccio che trasmetteranno le emozioni delle sfide che coinvolgeranno i player da casa e vincere la “Solo Crank Arena” 2021!

Il 30 ottobre la Esport Cathedral vivrà un’intera giornata di spettacoli a tema Pokémon, il Pokémon Lucca Party in compagnia della community di Pokémon Millennium. Si inizierà con uno speciale Invitational su Pokémon Spada e Pokémon Scudo (avete già letto la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo?) per Nintendo Switch con PadoVGC, MatteoAgostiniVGC, DesuVGC e Francesco Pardini, proseguendo poi con Pokémon Unite in cui Dario Moccia, Froz3n e Poketonx, tre talent provenienti dal mondo Pokémon comporranno altrettante squadre insieme ai propri fan per farsi strada a suon di gol e ottenere la medaglia Pokémon più ambita dagli Allenatori.

Nel corso della giornata, inoltre, i Pokémon saranno protagonisti di altri momenti di intrattenimento e spettacolo, per la gioia dei loro grandi e piccoli ammiratori, con momento di approfondimento dedicato ai prossimi titoli Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus, presto in arrivo su Nintendo Switch. L’intera giornata per tutti i fan della community Pokémon sarà trasmessa live sul canale Twitch di Pokémon Millennium.

Il 31 ottobre una Tormenta si scatenerà su Lucca Comics & Games: per la prima volta alla kermesse toscana, infatti, ci sarà anche VALORANT, lo shooter tattico 5vs5 targato Riot Games ed il suo campionato amatoriale, il Circuito Tormenta. A Lucca accederanno le due squadre finaliste del torneo “Lucca In Range” – affrontandosi sul palco in una spettacolare Best of 5 – e per incamerare punti validi per la classifica generale della stagione 2022 del Circuito Tormenta. A “celebrare” l’evento sul palco saliranno i due volti del campionato, Roberto “Slimo” Zappia e Giacomo “Jjack” Podestà, amati ed apprezzati da tutti gli appassionati italiani di Valorant. Per essere parte della community di Valorant, basterà seguire anche il canale Twitch di Agents Range insieme ai social Instagram e Twitter.

Sempre il 31 ottobre, nella Cattedrale si terrà il “Lucca Baron Battle”, l'appuntamento più importante del Circuito Tormenta di League of Legends, che vedrà disputarsi la finale delle qualifier tenutesi dal 18 al 31 ottobre, con il commento di Juannetti e AceRoxas, due volti giovani ma già rodati in altri prodotti internazionali di League of Legends portati sul panorama italiano da PG Esports.

Il 1 novembre, infine, si terrà il Clash Royale Lucca Showdown, composto da 3 tornei: il primo, un Bo1, tra i Pro Player Federico “Prince” Principi, Davide “DavideRooney” Barone, Mattia “Mattiaa” De Simoni e Marco “Fizzo” Chiappa. A seguire, il Bo1 tra Ferre, Kekkobomba, Jok3r, Gigi, per concludersi con la finale che vivrà un’agguerrita Bo3 tra team misti di Talent e Pro Player!