Italian Video Game Awards 2019: ecco tutti i premi assegnati

Gli Italian Video Game Awards 2019 si sono conclusi da pochi minuti e, come avrete già letto, ad essersi aggiudicato il premio di gioco dell'anno è stato Red Dead Redemption 2.

Durante l'evento non è stato però celebrato solo il capolavoro Rockstar Games e, tra i giochi che hanno ricevuto uno o più premi, troviamo anche God of War, Detroit: Become Human, Overwatch e svariati titoli indipendenti come Gris e Schiaffi e Fagioli, titolo dedicato a Bud Spencer e Terence Hill. Tra le personalità premiate ci sono invece il pro player Riccardo Romiti e il fondatore di Ovosonico, Massimo Guarini.

Ecco di seguito tutti i premi assegnati nel corso della serata:

Game of the Year: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 People’s Choice: God of War

God of War Best Esports Team: Samsung Morning Stars

Samsung Morning Stars Best Esports Player: Riccardo Romiti

Riccardo Romiti Esport Game of the Year: Overwatch

Overwatch Innovation Award: Xbox Adaptive Controller

Xbox Adaptive Controller Best Game Beyond Entertainment: Detroit Become Human

Detroit Become Human Best Art Direction: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Best Audio: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Best Game Design: God of War

God of War Best Family Game: Nintendo Labo

Nintendo Labo Best Narrative: Detroit Become Human

Detroit Become Human Best Evolving Game: Fortnite Battaglia Reale

Fortnite Battaglia Reale Best Character: Connor di Detroit Become Human

Connor di Detroit Become Human Best Sport Game: Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 Best Mobile Game: Florence

Florence Best Indie Game: Gris

Gris Best Company: Milestone

Milestone Best Individual: Massimo Guarini

Massimo Guarini Best Italian Debut Game: Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans Best Italian Game: Remothered Tormented Fathers

Remothered Tormented Fathers Special Award: Antura and the Letters

Antura and the Letters Best Selling Game: FIFA 19

Nel caso vi foste persi l'evento, al quale ha partecipato anche il nostro Alessandro Bruni come giurato, potete rivederne una replica sul canale Twitch ufficiale degli Italian Video Game Awards.