Italian Video Game Awards 2019: è Red Dead Redemption 2 il gioco dell'anno

Gli Italian Video Game Awards 2019 si sono appena conclusi e a ricevere il premio più ambito, ovvero quello di gioco dell'anno, è stato proprio Red Dead Redemption 2.

Nel corso della serata il capolavoro targato Rockstar Games è riuscito a portare a casa un totale di 3 statuette, dal momento che oltre ad essere stato nominato Game of the Year ha ricevuto i riconoscimenti Best Art Direction e Best Audio. Il titolo con protagonista Arthur Morgan non è stato però il vincitore del numero più alto di premi, visto che anche Detroit: Become Human è riuscito ad accaparrarsi 3 nomination come Best Narrative, Best Character e Best Game Beyond Entertainment.

Vi ricordiamo che la celebrazione, alla quale era presente anche il nostro Alessandro Bruni in qualità di giurato, è stata trasmessa sul canale ufficiale Twitch dell'evento e può essere rivisto in qualsiasi momento.

Red Dead Redemption 2 è disponibile in tutti i negozi nelle sole versioni Xbox One e PlayStation 4. Se volete scoprire maggiori dettagli sull'ultima fatica di Rockstar e sul perché del suo successo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco. Di recente sono spuntati in rete nuove voci di corridoio sul possibile arrivo del titolo su PC, in esclusiva sull'Epic Store Games.