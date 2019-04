Italian Video Game Awards 2019: ecco dove seguirlo in diretta stasera dalle 19:00

Mancano ormai poche ore alla cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards, l’evento promosso da AESVI - l’associazione che rappresenta il settore dei videogiochi in Italia e organizza l’evento.

Gli Oscar italiani del videogioco si arricchiscono oggi con l’annuncio di un’importante novità relativa alla serata: a presentare la cerimonia di premiazione sarà infatti Pierluigi Pardo. Il celebre giornalista e volto televisivo italiano, che negli ultimi anni ha fatto compagnia a tanti videogiocatori con le sue telecronache, sarà il conduttore della serata e chiamerà sul palco i vincitori delle statuette a forma di Drago d’Oro e gli ospiti, nazionali e internazionali, che parteciperanno all’evento. Gli appassionati potranno seguire quello che avverrà nella prestigiosa cornice dell’Acquario Romano a Roma grazie alla diretta della serata sul https://www.twitch.tv/italianvideogameawards, a partire dalle 19 di oggi.

The Yogscast, Official Streaming Partner degli Italian Video Game Awards, darà per la prima volta all’evento ulteriore visibilità fuori dai confini italiani con la diretta sul suo canale Twitch. Uno dei più importanti e storici network nel panorama influencer anglosassone, sarà infatti presente all’Acquario Romano.

Gli appassionati di videogiochi hanno ancora poche ore per votare il gioco che hanno più amato nel corso del 2018 tra quelli in gara per la categoria “People’s Choice”. La lista completa delle nomination, per questo premio e per gli Italian Video Game Awards, è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, aggiornato in tempo reale con ogni novità sull’evento.