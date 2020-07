Italian Video Game Awards 2020: Close to the Sun miglior gioco italiano, tutti i premi

Nel corso della serata di oggi, 15 luglio 2020, si è tenuta l'edizione 2020 degli Italian Video Game Awards, evento nel quale sono stati assegnati numerosi premi a titoli e team di sviluppo che operano nel nostro paese.

A trionfare nell'evento è stato Close to the Sun, il particolare titolo sviluppato dalla software house italiana Storm in a Teacup che è stato eletto miglior gioco italiano.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che hanno ricevuto un premio nel corso dell'evento:

Best Italian Game: Close to the Sun, sviluppato da Storm in a Teacup

Best Innovation: Secret Oops!, sviluppato da MixedBag

Best Italian Debut Game: Football Drama, sviluppato da Open Lab

Outstanding Individual Contribution: Luisa Bixio, CEO di Milestone

Outstanding Italian Company: Stormind Games, autori di Remothered

Nel caso in cui voleste recuperare l'evento, la cui durata è stata di circa mezz'ora, potete recuperarlo tramite il video Facebook che trovate qui sotto.

A proposito di giochi italiani, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è arrivato su Kickstarter Maxwell's Deamons, un particolare sparatutto in prima persona in cui ogni elemento che fa da sfondo al gioco è composto da atomi e molecole.