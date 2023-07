Italian Video Game Awards 2023: tutti i vincitori dei premi dell'evento

A distanza di un anno dagli Italian Video Game Awards 2022, è giunto nuovamente il tempo di procedere con la premiazione dei migliori talenti del nostro Paese nell'ambito del medium videoludico. La serata di oggi ha accolto con sé i vari esponenti dei giochi al centro delle candidature alle diverse categorie di oggi.

A soli pochi giorni di distanza da quando IIDEA ha annunciato le nomination degli Italian Video Game Awards 2023, in preparazione della nuova edizione di quest'anno, è finalmente arrivato l'evento che gli amanti del panorama videoludico italiano attendevano da un po'. Nella serata di oggi sono stati nominati i vincitori di diverse categorie: tra il Best Italian Game, Best Italian Debut Game e non solo, gli Italian Video Game Awards 2023 hanno celebrato le diverse produzioni italiane giunte nel corso dell'anno corrente. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco dei vincitori dei diversi premi di quest'anno.

Best Italian Game

Ad aggiudicarsi il premio del Best Italian Game è tERRORbane, sviluppato da BitNinte Studio. Tuttavia, nella lista dei candidati troviamo anche i seguenti nomi:

Batora: Lost Haven di Stormind Games;

Freud’s Bones – The Game di Axel Fox/Fortuna Imperatore

Hell is Others di Strelka Games & Yonder;

Mario + Rabbids Sparks of Hope di Ubisoft Milano;

MotoGP™22 di Milestone;

Ravenous Devils di Bad Vices Games;

Redout 2 di 34BigThings;

Saturnalia di Santa Ragione;

Soulstice di Reply Game Studios;

The Rude Awakening di One O One Games;

Vajont di Artheria.

Best Italian Debut Game

Il secondo dei premi conferiti nella serata di oggi è per Venice 2089, il progetto sviluppato dai ragazzi di Safe Place Studio. Tra i candidati della suddetta categoria troviamo anche:

Freud’s Bones - The Game di Axel Fox | Fortuna Imperatore;

IMAGO: Beyond the Nightmares di BR-Digital;

tERRORbane di BitNine Studio;

Vajont di Artheria.

Best Innovation

Nella terza categoria degli Italian Video Game Awards 2023 troviamo Saturnalia che si aggiudica il premio Best Innovation dell'anno. Tra gli altri titoli in lista abbiamo:

Hell is Others di Strelka Games & Yonder;

tERRORbane di BitNine Studio;

Mario + Rabbids Sparks of Hope di Ubisoft Milano;

Vajont di Artheria.

Outstanding Italian Company

Nonostante la presenza di Nacon Studio Milan e Reply Games Studios, ad aggiudicarsi il premio di Oustanding Italian Company è Ubisoft Milano, grazie ad un 2023 che ha visto il team coinvolto nella realizzazione di un titolo di alto spessore come Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Outstanding Individual Contribuition

L'ultimo premio della serata è stato assegnato a Cristina Nava, facente parte dell'organico di Ubisoft Milano, per il suo contributo all'industria videoludica nel nostro Paese nel 2023.