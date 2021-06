Italian Video Game Awards: annunciate le nomination della nona edizione

IIDEA annuncia le nomination della nona edizione degli Italian Video Game Awards: gli IVGA 2021 premieranno i migliori videogiochi sviluppati in Italia durante la prima giornata di First Playable, l’evento organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission che connette gli sviluppatori italiani con i publisher e investitori internazionali.

IVGA sarà trasmesso in diretta su Twitch il primo luglio dal Museo delle Navi Antiche di Pisa con la conduzione in presenza di Dario Marchetti di RaiNews 24 e alcuni ospiti e rappresentanti di aziende del mercato. Collegata in diretta da Londra la giornalista britannica Aoife Wilson, co-conduttrice dell'evento.

Best Italian Game

A Painter’s Tale: Curon, 1950 di Monkeys Tales Studio

Beyond Your Window di Team SolEtude

Griefhelm di Johnny Dale Lonack

Promesa di Eremo

Redout: Space Assault di 34BigThings

Best Italian Debut Game

Beyond Your Window di Team SolEtude

Griefhelm di Johnny Dale Lonack

Milky Way Prince – The Vampire Star di Eyeguys

Promesa di Eremo

Willy Morgan and the Curse of Bone Town di Imaginary Labs

Best Innovation

A Painter’s Tale: Curon, 1950 di Monkeys Tales Studio

Change Game di Melazeta

Fly Punch Boom! di Jollypunch Games

Griefhelm di Johnny Dale Lonack

Promesa di Eremo

La giuria internazionale dopo aver selezionato i finalisti avrà il compito di scegliere i vincitori degli IVGA 2021 tra queste categorie e di stabilire a chi attribuire le prestigiose statuette per Outstanding Individual Contribution e Outstanding Italian Company, i premi per il professionista e per lo studio di sviluppo che più si sono contraddistinti nel corso dell’anno.

"L’obiettivo degli Italian Video Game Awards è di celebrare i videogiochi Made in Italy e promuovere la loro conoscenza presso un pubblico più ampio e internazionale. I videogiochi finalisti di questa edizione ben rappresentano la diversità della produzione creativa italiana e siamo felici che possano avere una vetrina così importante" ha dichiarato Thalita Malago, Direttore Generale di IIDEA. "Siamo grati alla Giuria per l’importante e delicato lavoro svolto in questi mesi e onorati che autorevoli rappresentanti internazionali del settore abbiano voluto far parte del nostro progetto dedicandosi alla selezione dei candidati con impegno e imparzialità durante il processo di valutazione. Non ci resta che augure buona fortuna a tutti i finalisti!"