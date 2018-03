ha ricevuto il premio per il miglior comparto audio in occasione della nuova edizione degli Italian Video Game Awards. Il titolo dinon è nuovo a questo tipo di premiazione, dal momento che già aveva ricevuto il medesimo trofeo agli scorsi Game Awards 2017.

Esattamente come il primo capitolo della serie ideata da Yoko Taro, NieR: Automata è estremamente apprezzato, oltre che per il suo riuscito gameplay e la narrativa particolarmente complessa, anche per la sua colonna sonora, curata dal compositore Keiichi Okabe.

NieR: Automata è disponibile su PC e PS4. Il titolo ha raggiunto di recente le 2.5 milioni di copie vendute.