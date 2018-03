Nel corso degliSenua diè stata eletta miglior personaggio dell'anno, battendo l'agguerrita concorrenza di Aloy (Horizon Zero Dawn), Cappy (Supr Mario Odyssey), Nadine (Uncharted L'Eredità Perduta) e Blazkowicz (Wolfenstein 2 The New Colossus).

Anche la giuria italiana premia dunque il titolo di Ninja Theory che narra e mette in luce il delicato tema delle malattie mentali. Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Hellblade: Senua's Sarifice è disponibile su Playstation 4 e PC ed è al momento in sconto sul Playstation Store. La cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards 2018 non si è ancora conclusa, restate sulle nostre pagine per scoprire quali sono i vincitori delle altre categorie.