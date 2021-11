ITALY. Land of Wonders: il gioco che racconta le meraviglie italiane arriva a scuola

ITALY. Land of Wonders videogioco scaricabile gratuitamente dalle piattaforme Android e Apple, arriva ufficialmente nelle scuole italiane.

Pubblicato quest’estate dalla Farnesina con l’obiettivo di raccontare, in 11 lingue diverse, bellezza e tradizione del nostro Paese in maniera interattiva e divertente, ITALY. Land of Wonders offre cento livelli puzzle in 3D da superare, disposti in un percorso a tappe lungo le bellezze dello Stivale. Il giocatore è inserito nella narrazione venendo in soccorso di Elio, l’anziano guardiano del faro che fa nascere il sole sull’Italia all’inizio del gioco accendendo il faro ogni mattina. Perché il sole continui a sorgere sul Bel Paese il giocatore deve recuperare in giro per l’Italia 20 scintille (una per ognuna delle 20 regioni italiane) che permetteranno che ogni giorno risplendano ancora le nostre meraviglie. Un viaggio attraverso il patrimonio culturale italiano, che incrocia arte, design gastronomia, natura e spettacolo.

Scarica ITALY. Land of Wonders

Pensato per chi già conosce l’Italia, ma anche e soprattutto per chi ha voglia di scoprirla, ITALY. Land of Wonders si propone anche come guida di viaggio, grazie a 600 testi ricchi di storie, notizie, curiosità raccolte in un album sfogliabile, accompagnato da musiche originali, ispirate ai grandi classici della musica italiana, dal melodramma al barocco a celebri colonne sonore. ITALY. Land of Wonders ha fatto registrare già oltre 100.000 download a livello mondiale ed è stato selezionato da Apple tra i migliori videogiochi attualmente in circolazione.

ITALY. Land of Wonders approda ora nelle scuole italiane nel mondo grazie ad una pagina sussidio html di libero accesso che riporta in chiaro, a beneficio di insegnanti e studenti, tutti i contenuti del videogame. Tramite questo strumento i docenti utilizzeranno il gioco per facilitare l’apprendimento della lingua italiana.

La Farnesina ha lanciato, inoltre, un concorso nelle scuole italiane all’estero, che ha come obiettivo quello di stimolare nuove idee in relazione alle possibilità di fruire del videogioco nell’ambito dell’attività didattica. Le attività più creative collegate al videogioco, poste in essere dalla rete delle scuole italiane all’estero, saranno pubblicizzate all’interno del portale “italiana”, lo strumento digitale innovativo realizzato dalla Farnesina per promuovere lingua, cultura e creatività italiane nel mondo.