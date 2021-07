Italy Land of Wonders: il team di Soulstice firma un gioco per il Ministero degli Esteri!

Cresce con costanza l'interesse delle istituzioni nostrane per il mondo videoludico: a breve distanza dal rapido esaurimento dei fondi proposti ai team italiani dall''iniziativa First Playable Fund, arriva un'interessante notizia.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha infatti annunciato la pubblicazione di un videogioco volto a promuovere le bellezze dell'Italia. Dal titolo "ITALY – Land of Wonders", il gioco, distribuito come free to play, è disponibile sia su dispositivi iOS sia Android e porta la firma di Forge Reply, software house nostrana attualmente al lavoro su Soulstice, action che segue le orme di Devil May Cry e Bayonetta.

Obiettivo dell'iniziativa è quello di far conoscere il patrimonio culturale, artistico e urbanistico italiano, al pubblico straniero più giovane. Il videogioco gratuito, permette infatti di scoprire curiosità insolite e luoghi meno noti dell’Italia. In merito a Italy: Land of Wonders, il MAECI sottolinea come si tratti di una "proposta multilivello poiché il video-game può essere utilizzato come passatempo e proposta ludica, come vademecum culturale dell’Italia, come strumento di approfondimento linguistico dell’italiano e come piccola guida turistica per un viaggio insolito in Italia".

Tradotto in 10 lingue, Italy: Land of Wonders accompagna i giocatori lungo 100 livelli, da attraversare per supportare Elio, un anziano guardiano del faro. Ogni mattina, l'uomo fa sorgere il sole sull'Italia illuminando il suo faro: un'attività che gli richiede però alcune speciali scintille. I giocatori che testeranno la produzione della Farnesina dovranno dunque esplorare l'Italia per recuperarne venti, una per ciascuna Regione del nostro Paese.