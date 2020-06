Itch.io lancia un economico bundle da 740 giochi per supportare Black Lives Matter

Sul celebre portale Itch.io è appena stato messo in vendita un interessante pacchetto ricco di videogiochi ad un prezzo decisamente conveniente al fine di supportare il movimento Black Lives Matter.

Il pacchetto in questione prende il nome di Bundle for Racial Justice and Equality e contiene circa 740 giochi che possono entrare a far parte della vostra collezione grazie ad una donazione minima di 5 dollari. Tra i tantissimi giochi presenti nel bundle ci sono anche Minit, A Short Hike, Night In The Woods, Extreme Meatpunks Forever, Eat Girl, Desktop Goose e Lancer. Come potete intuire dai nomi citati, la varietà di titoli indipendenti è garantita e con una spesa minima è possibile accedere ad ore ed ore di intrattenimento.

Come potete facilmente immaginare, il lancio di questa promozione è stato un successo e mentre stiamo scrivendo questa notizia non è possibile visitare il sito ufficiale poiché è offline a causa dell'elevato traffico. In ogni caso non c'è bisogno di demordere, dal momento che l'offerta resterà valida fino al prossimo 16 giugno 2020, ultimo giorno in cui sarà possibile procedere all'acquisto del Bundle for Racial Justice and Equality.

