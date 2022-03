Itch.io presenta Bundle for Ukraine: 991 giochi a 10 dollari per beneficenza

Itch.io lancia il nuovo Bundle for Ukraine, pacchetto che include ben 991 giochi al prezzo di 10 dollari, cifra che verrà devoluta in beneficenza alle associazioni International Medical Corps e Voice of Children.

Il bundle include quasi 1.000 diversi prodotti, oltre 600 mai comparsi prima in altri bundle. Qualche nome? SkateBird, Lucifer Within Us, Liminal Horror, CrossCode, Gonner, Phanta, Dumpy & Bumpy, Summer Games, A Short Hike, Baba is You, Night Call, Moon Hunters, Jotun Valhalla Edition, Bleed, Minit, Superhot, Celeste e TowerFall Ascension.

Questi sono solo alcuni dei titoli del bundle, citarli tutti è ovviamente impossibile, in lista ci sono giochi indipendenti di ogni genere tra titoli meno conosciuti e produzioni più note. Al momento sono stati raccolti 388,635.87 dollari su un obiettivo totale di un milione di dollari, chiaramente potete donare quanto desiderate, dieci dollari è il prezzo minimo di acquisto del bundle, tutti gli incassi verranno devoluti in beneficenza, Itch.io, sviluppatori e publisher non tratterranno alcuna percentuale.

Avete ancora nove giorni di tempo per acquistare il Bundle for Ukraine di Itch.io, le donazioni salgono a vista d'occhio e probabilmente molto presto verrà raggiunto l'obiettivo del milione di dollari, al momento i pacchetti venduti sono più di 25.000 in tutto il mondo.