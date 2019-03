Itsuno stava per lasciare Capcom dopo DmC Devil May Cry di Ninja Theory?

Nel corso di un'intervista concessa ai curatori del podcast YouTube di Toy Bounty Hunters, l'attore e stuntman Reuben Langdon che presta la voce al personaggio di Dante dal 2005 ha svelato che Hideaki Itsuno, direttore di Devil May Cry 5, era in procinto di lasciare Capcom dopo il controverso reboot di Ninja Theory.

Secondo quanto riferito da Langdon, nel ruolo di supervisore del progetto del 2013 di DmC Devil May Cry lo stesso Itsuno "non era felice ed era pronto a lasciare Capcom. Penso che abbia addirittura rassegnato le dimissioni e che qualcuno gli abbia detto di aspettare, non volevano lasciarlo andare e gli hanno chiesto cosa potessero fare per farlo rimanere".

"Itsuno non era contento delle cavolate che erano state fatte prima", ha poi rincarato la dose il doppiatore statunitense prima di aggiungere che "bisogna tributare i dovuti onori a Capcom per aver concesso a Itsuno la libertà richiestagli per dare forma a questo gioco, i cui frutti sono sotto gli occhi di tutti".

Le dichiarazioni di Langdon vanno in controtendenza rispetto alle parole pronunciate dallo stesso Itsuno riguardo al lavoro svolto da Ninja Theory con il reboot di DmC. In ogni caso, la straordinaria accoglienza di Devil May Cry 5 deve aver contribuito a ricucire ogni eventuale strappo tra il buon Hideaki e i vertici di Capcom.