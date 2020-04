Itta per PC e Nintendo Switch: bullet hell di speranza e orrore, tra Zelda e Titan Souls

Presentato per la prima volta alcuni mesi fa, Itta si appresta a fare il proprio debutto nel panorama videoludico, grazie alla collaborazione tra il team di sviluppo di Glass Revolver e il publisher Armor Game Studios.

La produzione si presenta come un bullet hell dalla forte componente narrativa, descritto come un "avventura di orrore e speranza". La protagonista è una bambina di nome Itta, risvegliatasi in quello che sembra un mondo pacifico, ma all'interno del quale la sua intera famiglia è deceduta. In verità, questo nuovo universo si rivelerà popolato da colossali boss. Nel farsi strada in questo pericoloso contesto, Itta sarà supportata da uno strano spirito, che assumerà le sembianza del gatto di famiglia. Proprio quest'ultimo le farà dono di un revolver tramite il quale difendersi nel corso della propria avanzata.

Nel tentativo di sopravvivere e trovare risposte, la bambina affronterà imponenti battaglie, superando sfide lungo un percorso che le consentirà di acquisire nuove armi ed esplorare uno strano mondo. Il team di sviluppo promette ai giocatori un mondo caratterizzato da una bellezza macabra e intriso di mitologia. Tra le fonti di ispirazione, Glass Revolver cita il primo The Legend of Zelda e titoli quali Nuclear Throne e Titan Souls. In apertura potete trovare in trailer di Itta.



Il gioco esordirà su PC e Nintendo Switch il 22 aprile 2020.