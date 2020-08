IVIPRO Days 2020: le date dell'evento digitale su videogiochi, patrimonio e turismo

I vertici dell'Associazione IVIPRO (Italian Videogame Program) annunciano gli IVIPRO Days 2020, la prossima edizione dell'evento tra videogiochi, patrimonio culturale e turismo che, per quest'anno, sarà in digitale in conseguenza delle ormai note problematiche legate all'emergenza Coronavirus.

Nonostante l'ostacolo rappresentato dall'emergenza COVID-19, gli organizzatori degli IVIPRO Days hanno deciso di riprogettare l'intero show in un'edizione completamente digitale per venire incontro alle esigenze degli appassionati di videogiochi e dei tanti protagonisti che presenzieranno alla prossima Online Edition dell'evento.

L'appuntamento annuale italiano dedicato al videogioco come strumento di promozione del territorio e del patrimonio culturale è previsto dal 24 al 27 settembre, con letture, panel online e interviste con istituzioni culturali, enti locali, associazioni, musei, studi di sviluppo, studenti e studentesse. Sempre nel corso degli IVIPRO Days 2020, promossi e organizzati da IVIPRO con il cofinanziamento della Regione Emilia Romagna, ci saranno degli eventi speciali e una virtual exhibition sui progetti più importanti del panorama videoludico e imprenditoriale nostrano.

Tutte le informazioni e le date dei singoli appuntamenti in programma per gli IVIPRO Days 2020 saranno presto disponibili sulle pagine del sito ufficiald dell'Italian Videogame Program.