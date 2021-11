IVIPRO Days 2021: il programma dell'evento digitale su videogiochi, patrimonio e turismo

Tornano gli IVIPRO Days dopo il successo della passata edizione. Gli organizzatori degli IVIPRO Days 2021 delinenao così il programma del prossimo appuntamento italiano sui videogiochi come strumento di promozione del territorio.

La prossima edizione della kermesse organizzata da IVIPRO si terrà da giovedì 25 a sabato 27 novembre in diretta sui canali Facebook e YouTube dell'Italian Videogame Program. Nella cornice mediatica e comunicativa degli IVIPRO Days 2021 vedremo avvicendarsi diversi esponenti del settore, ciascuno con un apporto alla discussione intavolata dagli organizzatori di questa fiera digitale tra videogiochi, patrimonio culturale e turismo.

Sarà possibile seguire gratuitamente tutti gli incontri in agenda e confrontarsi in tempo reale con gli ospiti, nazionali e internazionali, provenienti dal mondo dello sviluppo, della cultura e della ricerca. Tra i partecipanti all'evento ci sarà Yan Fanise, creatore di Valiant Hearts, 11:11 Memories Retold e Road 96.

Oltre al fondatore dello studio francese DigixArt, l'evento ospiterà Joao Brant con un dietro le quinte di Dandar e delle interviste a personaggi del settore come Francesca Montanino, Matteo Sintucci e Mauro Parrinello di Enchiridion, con un focus sul progetto sperimentale tra teatro e videogiochi Shakespeare Showdown - With a Kiss I Die. Sempre nel corso degli IVIPRO Days 2021 avremo modo di immergerci nelle atmosfere dell'avventura horror Nascence Anna's Song di Dreampainters e di esaminare, insieme all'avvacato Raffaella Pellegrino, la normativa applicabile in caso di

riproduzione digitale, all’interno di un videogioco, di beni culturali e di opere protette da diritto.