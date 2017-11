IVIPRO presenta Loading Italy: proponi la tua location per un videogioco!

Ci sono storie e luoghi più o meno noti che rimangono fissati nella memoria, spazi comuni che diventano teatro di racconti e fantasticherie.mira a coinvolgere cittadini e turisti nella proposta di location che potrebbero trasformarsi in scenari di nuovi videogiochi.

Monumenti, castelli, musei e luoghi della cultura, osservati con occhio videoludico, rivelano spunti affascinanti. Il territorio si orna di leggende ed eventi storici pronti a varcare la soglia del digitale.

Come funziona?

Chi lo desidera può inviare la propria proposta, corredandola di fotografie (opzionali). Nella scheda andrà presentata la location che si vorrebbe vedere all'interno di un videogioco. In particolare, bisognerà spiegare perché quella location viene ritenuta ideale per ambientarvi sequenze di un videogame o anche suggerire idee per un videogioco legato alla location.

Loading... Umbria e Loading... Friuli Venezia Giulia

A inaugurare il format due regioni, Umbria e Friuli Venezia Giulia. Attraverso Loading... Umbria e Loading... Friuli Venezia Giulia cittadini e turisti avranno l'opportunità di diventare soggetti attivi e in dialogo con le istituzioni che promuovono il patrimonio. La dimensione partecipativa darà modo ai cittadini di sentirsi parte in causa nel più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio della propria regione. I turisti, attraverso questo format, potranno invece comunicare le suggestioni suscitate dalla loro visita in Umbria e in Friuli Venezia Giulia. Il format verrà presto esteso ad altre regioni.

Loading... Umbria: i partecipanti potranno segnalare location legate ai musei e ai luoghi della cultura, numerosissimi e diffusi su tutto il territorio, facili da scoprire sul portale www.umbriacultura.it. Loading... Umbria è realizzato in collaborazione con il Servizio Musei, archivi e biblioteche della Regione Umbria.



Loading... Friuli Venezia Giulia: i partecipanti potranno segnalare qualsiasi tipologia di location, dai borghi ai castelli, dalle valli alle montagne, passando per i musei e i molteplici siti culturali sparsi lungo la regione. Loading... Friuli Venezia Giulia è realizzato in collaborazione con FVG Film Commission e PromoTurismoFVG.

Perchè partecipare?

A ogni partecipante verranno donati ingressi omaggio ai musei/luoghi della cultura della regione (vedi sezione istruzioni per l'uso). Le cinque schede più dettagliate e coinvolgenti di ogni regione saranno inserite nel database IVIPRO in lavorazione, con il nome dell'autore opportunamente segnalato, e i cinque autori riceveranno in dono ulteriori omaggi messi a disposizione dai musei e dai luoghi della cultura della regione.

Come partecipare

Ogni partecipante potrà inviare la propria scheda – massimo una scheda per persona, per regione – all'indirizzo email info@ivipro.it. I moduli da compilare sono disponibili nella pagina dedicata sul portale IVIPRO.

In cambio riceverà via mail un coupon personalizzato con le istruzioni per ottenere gli ingressi omaggio. Tutte le schede inviate dai partecipanti verranno visionate da due rappresentanti di IVIPRO, da due studi di sviluppo italiani (LKA e We Are Müesli) e da rappresentanti delle istituzioni culturali della regione.

Sarà possibile inviare la propria proposta fino all’8 aprile 2018. In seguito alla scadenza verranno individuate le cinque schede più affascinanti e suggestive per ognuna delle due regioni.