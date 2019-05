IVIPRO vuole la vostra opinione sui giochi ambientati in luoghi reali

L'Associazione IVIPRO (Italian Videogame Program) lavora da qualche anno a questa parte come tramite tra le software house e le istituzioni con l'obiettivo di facilitare il lavoro di coloro che vogliono ambientare i videogiochi nei luoghi del nostro paese, ed aiutarli a ricevere il supporto economico necessario, esattamente come avviene per i film.

Adesso, IVIPRO chiede il sostegno di tutti voi videogiocatori. L'associazione è interessata a conoscere la vostra esperienza diretta con i videogiochi ambientati in luoghi reali e ha reso disponibile un questionario che può essere trovato a questo indirizzo. Siete tutti invitato a completarlo, non serviranno più di cinque minuti del vostro tempo. Tutte le info raccolte con questo breve questionario aiuteranno l'Associazione IVIPRO a migliorare ulteriormente il proprio lavoro di studio e ricerca.

Vi verrà chiesto, ad esempio, se avete giocato a qualche titolo ambientato in un luogo reale, e se questi sono riusciti ad invogliarvi a visitarli in prima persona. Tutti i dati verranno raccolti in maniera anonima e nel completo rispetto della vostra privacy. Vi ringraziamo anticipatamente per il contributo!