Ivy e Zasalamel si aggiungono al roster di SoulCalibur 6

SoulCalibur 6 , il nuovo capitolo di una delle saghe storiche nel mondo dei picchiaduro, avrà sia personaggi amati dai fan che nuovi lottatori. Oggiha annunciato l’aggiunta dial roster del gioco.

Introdotto per la prima volta in SoulCalibur III, Zasalamel e la sua falce ritornano in SoulCalibur VI. Nato in un clan chiamato Guardians of the Spirit Sword, in carica della protezione delle leggendarie spade Soul Calibur e Soul Edge, ed esiliato dal clan stesso per aver infranto le leggi sacre, Zasalamel è stato in grado di scoprire il segreto della reincarnazione, che lo ha reso un potente mago e un nemico pericoloso. Zasalamel brandisce Kafziel, con la quale abbatte tutti i nemici che si trovano sul suo cammino.



Ivy Valentine è uno dei personaggi più amati nella serie e combatte con la Ivy Blade, una spada magica che può essere trasformata in una tagliente frusta in un battito di ciglia. Il padre di Ivy è diventato pazzo e poi morto durante la ricerca della storia di Soul Edge mentre la madre ha seguito il padre poco dopo. Da quel momento Ivy è assetata di vendetta e vuole distruggere la spada maledetta, che ha preso che vite dei suoi genitori, usando le sua abilità con l’alchimia per creare un arma adatta alle sue necessità.