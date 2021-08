IXION: esplode la Luna nel video del gestionale sci-fi sulle arche spaziali

Per non essere da meno dei colleghi di Private Division e al loro nuovo video di Kerbal Space Program 2, gli sviluppatori di Bulwark Studio pubblicano un nuovo, suggestivo trailer in cinematica di IXION, il loro prossimo gestionale sci-fi che ci porrà al comando di un'arca spaziale.

Presentato all'E3 2021, il progetto di IXION rifà capolino alla Gamescom per raccontarci l'antefatto di questa esperienza fantascientifica incentrata sulle eroiche gesta dell'equipaggio della Tiqqun, un'arca generazionale lanciata nello spazio profondo per dare un futuro all'umanità dopo l'esplosione della Luna.

Per sfuggire alla pioggia mortale di frammenti lunari che sta per abbattersi sulla Terra, la mega-corporazione del futuro DOLOS AEC affiderà così all'Amministratore della Tiqqun l'ingrato compito di dare una speranza all'umanità. A bordo di questa immensa arca spaziale, la nostra missione sarà quella di costruire e mantenere in funzione le strutture vitali e produttive dell'astronave, decidendo al contempo la rotta da seguire per cercare un pianeta adatto a ospitare i coloni umani.

Contestualmente alla pubblicazione di questo suggestivo video in cinematica, i ragazzi degli studi Bulwark hanno condiviso anche delle immagini in-engine che mostrano alcune delle strutture da approntare all'interno dell'arca spaziale toroidale. Il lancio di IXION è previsto nel 2022 su PC (Steam).