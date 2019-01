Jack Black sbanca YouTube: quando le star amano i videogiochi (Video Speciale)

In tempi recenti, un nuovo fenomeno ha cominciato a sbancare su YouTube: ci riferiamo a Jack Black, il celebre attore che, tramite il neonato canale Jablinski Games si è dedicato al mondo dei videogiochi col piglio trascinante che da sempre lo contraddistingue.

In appena tre settimane e con soli quattro video all'attivo, l'insegnante rock che tutti noi avremmo voluto avere da piccoli ha raggiunto ben 3,2 milioni iscritti. A fronte di un'offerta così "carente" potrebbe stupire un risultato del genere, che in molti giustificherebbero come frutto della fama del poliedrico attore. Bisogna ricordare, comunque, che dove può circolare del denaro arrivano anche gli interessi dei grandi investitori: da imponenti aziende - pronte a pubblicizzare prodotti con illustri personalità - fino ad operazioni che intraprendono sentieri inediti, raggiungendo risultati diversi e più peculiari.

Il caso di Jack Black, inoltre, non è del tutto isolato. Nel Video Speciale che potete visionare in apertura di notizia, abbiamo parlato di tutte le interazioni avvenute negli ultimi anni tra il mondo delle celebrità e quello dei videogiochi. Da Snoop Dogg e Vin Diesel, passando per il compiano Robin Williams. Il filo che lega le star mondiali e l'industria videoludica è molto più spesso di quanto si possa pensare. Buona visione!