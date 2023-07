Che fine ha fatto Jack Marston in Red Dead Redemption e RDR2?

Durante gli eventi del primo capitolo della serie di Red Dead Redemption possiamo fare la conoscenza del personaggio di Jack Marston, l’unico figlio di John Marston, protagonista del gioco stesso ed ex-membro della banda di criminali di Dutch van der Linde, di cui abbiamo un racconto approfondito in Red Dead Redemption 2.

Per scoprire quale fine il gioco riserva a Jack Marston è necessario parlare del finale dell'opera. Se volete evitare spoiler pesanti su Red Dead Redemption e alcuni spoiler su Red Dead Redemption 2, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

Come detto, per rispondere alla domanda dobbiamo partire dalla fine delle avventure - e della vita - del padre di Jack, John, il quale viene brutalmente ucciso davanti agli occhi della moglie e del figlio ancora giovane, da un gruppo di uomini della legge al termine del primo Red Dead Redemption, dopo aver lavorato per loro.

Questa scena rimarrà scolpita nella mente di Jack, che alcuni anni dopo, una volta seppellita anche la madre Abigail, morta per cause naturali, lascia la piccola fattoria di famiglia per intraprendere un percorso di vendetta nei confronti degli uomini che avevano orchestrato quella trappola per suo padre. Durante l'epilogo del primo Red Dead Redemption è dunque possibile controllare Jack Marston, alla ricerca dei suoi bersagli, in una mappa di gioco che riflette i cambiamenti portati dalla modernità dell'inizio degli anni '20.