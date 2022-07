Jack Sparrow scansati! Johnny Depp è il pirata Philip nel trailer di Sea of Dawn

Le vecchie abitudini sono dure a morire: dismessi i panni di Jack Sparrow e reduce dalla causa vinta contro l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp ha nuovamente interpretato un pirata, stavolta per un corto promozionale di un videogioco per dispositivi mobili.

Il gioco pubblicizzato da Depp è Sea of Dawn, un MMORPG piratesco per dispositivi mobili in via di sviluppo presso gli studi cinesi di Changyou, la stessa compagnia dietro al successo di Dragon Oath, un altro MMORPG capace di attirare 300 milioni di utenti dal 2007 a oggi.

Nel corto in live action, intitolato "Adventure's Game", l'attore statunitense interpreta un ex avventuriero cieco di nome Philip, che indossa un fez e sfoggia un accento irlandese. Una personalità differente dal noto Jack Sparrow, ma egualmente esuberante e capace di rubare qualsiasi scena in cui mette piede. Basta vedere come Philip mette a disagio lo sventurato visitatore che oltrepassa la porta del suo negozio, ricco di oggetti strampalati e di dubbia provenienza che ha collezionato durante le sue vecchie scorribande.

In un video dietro le quinte, Johnny Depp ha dichiarato d'aver creato personalmente questo nuovo personaggio: "Se c'è una possibilità di fare umorismo, io l'afferro. Voglio guardare un personaggio che ha la faccia tosta per fare cose che io non farei mai".

Sea of Dawn è già disponibile al download sui dispositivi mobili in Cina, ma purtroppo non ci sono ancora notizie su una possibile commercializzazione in Occidente. Il gioco punta a ricreare l'atmosfera dell'era della pirateria, con oltre 120 città nelle quali attraccare (tra cui Lisbona, Siviglia e Londra), storie misteriose, un complesso sistema di costruzione dei porti e combattimenti tra navi.