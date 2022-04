Jack Tretton: l'ex boss di PlayStation vorrebbe acquisire 'la nuova Activision'

Noto per il suo coinvolgimento nella creazione di PlayStation negli anni '90, e per la sua successiva esperienza dal 2006 al 2014 come presidente e CEO di quella che allora era conosciuta come Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton è alla ricerca di nuove opportunità nell'industria del gaming.

Con la sua nuova società, Tretton ha intenzione di unire le forze con altre compagnie desiderose di realizzare nuovi videogiochi e contribuire con dei fondi necessari per realizzare i progetti in cantiere. PowerUp - questo il nome dell'azienda - è una SPAC (Special Purpose Acquisition Companies): mentre la maggior parte delle acquisizioni consentono di assorbire completamente altre compagnie (come nel caso di Microsoft nei confronti di ZeniMax e Bethesda) le SPAC si fondono con un'altra azienda per diventare pubblicamente una società unita.

"Vogliamo avere più un ruolo di tutoraggio", spiega Tretton a IGN.com. "Magari prendiamo un posto nel consiglio di amministrazione, ma non ci interessa entrare a far parte del team di gestione o prenderne il controllo. [...] Grazie agli store online, chiunque può essere un publisher. Quindi la buona notizia è che la barriera all'ingresso è diminuita in modo significativo".

Questo rende PowerUp particolarmente allettante per gli studi indipendenti, che spesso lottano per raccogliere fondi dagli investitori pur volendo mantenere l'indipendenza. Tretton, però, punta anche a traguardi più ambiziosi: vuole società con una valutazione compresa tra 1 e 2 miliardi di dollari. In poche parole - ha aggiunto - l'imprenditore sta cercando "la nuova Activision" o "la nuova Zynga".

"Se Activision diventa parte di Microsoft o Zynga diventa parte di Take-Two, ciò crea spazio per la comparsa di una nuova Zynga o di una nuova Activision. Forse qualcuno che ora è una frazione delle dimensioni di Activision o Zynga prenderà il loro posto, e quei ragazzi potranno far crescere compagnie più piccole con loro".