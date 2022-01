Jack Tretton, ex di PlayStation all'attacco: pronti $225 milioni per un'acquisizione

Jack Tretton, illustre ex di Sony che ha contribuito in maniera decisiva alla nascita e al successo di PlayStation, si appresta a tornare nel mondo dei videogiochi forte di un fondo di ben 225 milioni di dollari.

L'ex Chief Executive Officer di Sony Computer Entertainment America guida, assieme a Bruce Hack (ex CEO di Vivendi Games e Vice Chairman di Activision Blizzard), una compagnia chiamata PowerUp Acquisition Corp., nelle cui casse ci sono 225 milioni di dollari da spendere per un'importante acquisizione nell'industria del gaming. Stando a quanto è possibile leggere in un prospetto registrato mercoledì presso la Securities and Exchange Commission, PowerUp intende acquisire una compagnia specializzata in media interattivi e attiva nell'ambito dei videogiochi, sebbene non escluda eventuali acquisizioni in altri ambiti.

Jack Tretton, ricordiamo, si è unito a Sony nel 1995 entrando subito a far parte del team che ha creato la prima PlayStation. Durante la sua permanenza ha partecipato allo sviluppo di tutte le console e le portatili di Sony. Nel 2006 è stato promosso a Presidente e CEO di Sony Computer Entertainment America prendendo il posto di Kazuo Hirai, a sua volta promosso a Presidente e COO di Sony Computer Entertainment. Nel marzo del 2014 ha lasciato definitivamente Sony dopo un reciproco accordo di non rinnovo del contratto, venendo rimpiazzato da Shaw Layden. Da allora, fa parte dell'Advisory Board di Genotaur, una start-up di San Francisco specializzata in intelligenza artificiale, e dell'Advisory Board di LifeApps Digital Media, un publisher che si occupa di servizi e prodotti per il fitness, lo sport e la salute.