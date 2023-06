Jackson Diablo IV Kelly: arriva la splendida chitarra ispirata al gioco Blizzard

Nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito all'arrivo di tantissime collaborazioni tra Blizzard e brand di successo per celebrare l'arrivo di Diablo 4 sugli scaffali di tutti i negozi. L'ultima di queste è con Jackson, il noto marchio legato agli strumenti musicali.

È infatti stata annunciata nelle ultime ore la bellissima Jackson Diablo IV Kelly, una chitarra elettrica in edizione limitatissima il cui corpo è personalizzato per riprendere le tematiche dell'action RPG, attentamente analizzate dagli abili artisti e artigiani che lavorano presso l'azienda. Il pezzo forte è sicuramente il 'Lilithgramma', un disegno dipinto a mano con una trama a schizzi di sangue di demone che si rifà al villain principale del quarto capitolo della serie Blizzard.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Pasquale Campolattano, mastro costruttore principale di Jackson, in merito a questa inaspettata collaborazione:

"Quando Blizzard ci ha proposto questo progetto ne siamo stati entusiasti, dato che si è presentata un'occasione incredibile per collaborare con artisti e creatori di talento di una delle saghe videoludiche più amate di sempre. Jackson e Diablo sono l'accoppiata perfetta e sapevamo di poter dare vita a qualcosa di davvero speciale"

"L'obiettivo era creare un modello che mirasse al cuore dei fan e del team di sviluppo del gioco stesso. Ci siamo immersi nella trama del gioco e nelle sue varie componenti artistiche mozzafiato, arrivando alla conclusione che Lilith e la sua simbologia dovessero essere al centro dell'attenzione. Il modello scuro e ardito trasuda metal puro e omaggia l'essenza del gioco. Incorporare il simbolo IV e le rune direttamente nella tastiera ha aggiunto un livello ulteriore di minaccia, ottenendo una chitarra adatta a qualunque palco."

Al momento non è ancora possibile preordinare questo pezzo da collezione sul sito ufficiale del produttore, ma è stato confermato che le unità prodotte saranno davvero poche e verranno vendute solo in mercati selezionati, tra i quali vi è per fortuna anche l'Europa.

Prima di lasciarvi al trailer della chitarra elettrica, vi ricordiamo che è polemica per una particolare meccanica stagionale di Diablo 4.