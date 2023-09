Jacob Navok: il problema di Square Enix non sono i producer, ma le esclusive PlayStation

Square-Enix, il team dietro IP di grande rilevanza come Final Fantasy, è stata al centro delle dichiarazioni di Jacob Navok, ex esecutivo di Shinra Technologies, il quale ha dichiarato che i producer sono una risorsa e non è un problema per l'azienda. A suo dire, il problema reale per questo publisher sono le esclusive PlayStation.

Indubbiamente la dichiarazione tocca un nervo scoperto, se consideriamo la recente perdita di 2 miliardi di dollari in borsa da parte di Square-Enix. Jacob Navok, che attualmente ricopre la posizione di CEO presso Genvid, ha così commentato la situazione della società giapponese che, fra le altre cose, al momento è al lavoro su un'altra esclusiva PlayStation 5 (Final Fantasy 7 Rebirth):

"Quando sei un publisher che fa affidamento sui first party per il proprio successo, sei sempre in una posizione di svantaggio, perché il tuo titolo individuale conta meno per il proprietario della piattaforma rispetto a quanto conta per te."

Nonostante Square-Enix abbia dichiarato che le vendite di Final Fantasy 16 sono state in linea con le aspettative, e lo stesso Navok riconosca che le recensioni positive al prodotto abbiano fatto bene alla compagnia, l'esclusiva mette Square nella posizione di avere necessità che Sony venda il gioco.

Navok, inoltre, non si mostra d'accordo con gli analisti che hanno criticato Square Enix per aver rilasciato troppi nuovi giochi, come Forspoken e The DioField Chronicle, i quali hanno ottenuto recensioni mediocri e scarsi risultati in termini di vendite, ritenendola una normale strategia di diversificazione del portfolio.

Per quanto riguarda le critiche mosse dall'esterno ai grandi producer di Square, Navok ha affermato che "i produttori di Square Enix sono la chiave del successo del loro prodotto" e vanno dunque individuati come una risorsa e non come la causa del problema.