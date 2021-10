Jade Empire 2, perché è stato cancellato da EA? Darrah racconta il travagliato sviluppo

Dopo aver lasciato BioWare nel dicembre del 2020 mentre ricopriva il ruolo di Produttore Esecutivo per Dragon Age 4, Mark Darrah si è incamminato sul viale dei ricordi cominciando a pubblicare una dei video sui suoi 23 anni trascorsi nella compagnia canadese. L'ultimo della serie "Memories and Lessons" è tutto dedicato a Jade Empire.

Il veterano ha raccontato dello sviluppo di Jade Empire 2 e di come questi sia infine naufragato. Nei piani iniziali di BioWare, l'intenzione era quella di sviluppare un seguito "quasi diretto" ambientato qualche decennio dopo il primo capitolo, ma il passaggio al all'Unreal Engine di Mass Effect convinse il team di sviluppo a fare un salto in avanti ancora più cospicuo per ambientare Jade Empire 2 in un universo di stampo moderno, secoli dopo il finale cattivo dell'originale, noto come "Sacrificio".

L'idea era quello di tratteggiare un mondo nel quale la magia, sparita da centinaia di anni, stava per ritornare in auge. Il giocatore avrebbe dovuto far parte di una squadra anti-crisi impegnata ad indagare su strani fenomeni di natura ignota. Alla fine il progetto si è trasformato in Revolver perdendo gran parte dei sui collegamenti a Jade Empire, un mutamento che Darrah ha accolto in malo modo.

Il titolo in lavorazione aveva diversi problemi, tra i quali "un bisogno quasi patologico di razionalizzare tutto", ma alla fine venne cancellato perché EA decise di ridimensionare BioWare: dal momento Mass Effect 2 e Dragon Age Origins richiedevano un'enorme forza lavoro, l'azienda ha optato per lo smantellamento del team impegnato su Jade Empire 2/Revolver. Secondo Darrah, la cancellazione è avvenuta nel momento in cui il progetto si trovava al suo meglio, ovvero quando il team aveva finalmente messo a punto una demo giocabile.