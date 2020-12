Jade Empire 2 vedrà mai la luce? Ne parla l'ex BioWare Sheldon Carter

Scambiando quattro chiacchiere sul futuro di Warframe con i giornalisti di ventureBeat, l'ex BioWare e attuale COO di Digital Extremes, Sheldon Carter, ha svelato nuovi retroscena sullo sviluppo del rumoreggiato Jade Empire2 , il sequel del GDR lanciato nel 2005 e ispirato alla tradizione e alla mitologia cinese.

Ai microfoni di VB, il Chief Operating Officer della software house canadese ha ricordato i suoi trascorsi tra le fila della casa di sviluppo di Mass Effect e Dragon Age per riallacciarsi al suo lavoro sul progetto di Jade Empire e spiegare che "mi sarebbe davvero piaciuto realizzarne il sequel! Per me quella serie era un po' come il primo figlio, mi sono divertito un mondo a lavorare su quel gioco. A quei tempi avevamo davvero dei grandi progetti per Jade 2".

In merito all'eventuale ritorno di questa ormai storica IP con l'ipotesi futura dell'annuncio di Jade Empire 2, il dirigente di Digital Extremes ed ex membro di BioWare sottolinea però come "non so dove sia adesso quella serie. Di certo, in questi giorni dalle parti di BioWare hanno molte altre idee interessanti da portare avanti (riferendosi a Mass Effect nextgen e al nuovo Dragon Age, ndr)".

Negli anni successivi al suo abbandono dalla sussidiaria di Electronic Arts, Carter riferisce inoltre di aver preso le distanze da BioWare per dedicarsi a progetti come Dark Sector e Darkness 2, di cui è stato rispettivamente produttore e direttore creativo.