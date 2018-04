Jade Empire, Conker, Morrowind e altri 16 giochi Xbox sono ora compatibili con Xbox One

Durante la nuova puntata dello show Inside Xbox, trasmessa nella notte, Major Nelson ha annunciato che ad aprile 19 titoli del catalogo Xbox Originals saranno resi compatibili con Xbox One, Xbox One S e Xbox One X.

I giochi in questione verranno resi disponibili in due diverse ondate, rispettivamente il 17 e il 26 aprile:

17 aprile

Blinx The Time Sweeper

Breakdown

Conker Live & Reloaded

The Elder Scrolls III Morrowind

Hunter The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

26 aprile



Destroy All Humans!

Full Spectrum Warrior

Mercenaries Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action Fields of Glory

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Jedi Knight Jedi Academy

Star Wars Jedi Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic II The Sith Lords

Star Wars Republic Commando

Chiunque possieda i giochi originali su disco potrà utilizzarli giocare liberamente su Xbox One, in caso contrario sarà possibile acquistare le versioni digitali su Xbox Store. Tra i titoli Xbox Originals ora compatibili con One troviamo produzioni decisamente apprezzate all'epoca come Jade Empire, The Elder Scrolls III Morrowind, Panzer Dragoon Orta, SSX 3, Star Wars Battlefront e Battlefront 2.

In coda, segnaliamo che anche Sonic Generations (Xbox 360) è stato aggiunto alla lista dei videogiochi retrocompatibili con le console della famiglia Xbox One.