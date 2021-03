Jade Raymond fonda Haven Studios: in sviluppo un gioco PlayStation prodotto da Sony

Dopo aver discusso della chiusura dei team interni di Google Stadia, l'ex boss di Ubisoft Toronto, EA Motive e delle divisioni di Stadia Games and Entertainment, Jade Raymond, annuncia sulle pagine del PS Blog di aver fondato Haven Studios e di essere al lavoro su "una nuova IP PlayStation".

Alla nuova avventura professionale della celebre dirigente e autrice canadese parteciperanno anche altri talenti dell'industria dell'intrattenimento digitale. Nell'annunciare la fondazione dei nuovi studi a Montreal, Raymond sottolinea l'importanza della partnership siglata con Sony e spiega di "essere entusiasta per questa opportunità che mi permette di tornare alle mie radici e di lavorare con un team di talento per creare insieme una nuova proprietà intellettuale".

Il nuovo studio, a detta della fondatrice e amministratrice delegata di Haven Entertainment Studios, sarà indipendente dalla galassia di sussidiarie PlayStation ma verrà supportato da Sony Interactive Entertainment, come sottolinea la stessa Raymond quando precisa che "tutto questo ci offre la massima libertà e ci consente di oltrepassare ogni ostacolo. Tutto ciò, grazie al supporto di un editore che conosce a fondo il processo creativo di un videogioco ed è noto per la sua costante ricerca di qualità, oltre che per l'approccio incentrato sui giocatori".

L'annuncio del nuovo studio di Jade Raymond non viene però accompagnato da alcuna precisazione sulla natura e sul genere di riferimento della nuova IP (supponiamo in esclusiva su PS4 e PlayStation 5), come pure sulle tempistiche di lancio.