Jade Raymond: i giochi di Google Stadia avranno funzionalità impossibili su PC e console

Nel corso di un'intervista concessa a GamesIndutry.biz, la responsabile della divisione Stadia Games and Entertainment di Google, Jade Raymond, ha affrontato la questione relativa alle esclusive di Google Stadia e ribadito che questi ultimi vanteranno funzionalità impossibili da ottenere su PC e console.

"Un gioco completamente simulato dalla fisica è il Santo Graal dei videogiochi", esordisce Raymond ricordando uno dei principali limiti tecnologici incontrati dagli sviluppatori di giochi nel corso di questi anni. Stando alla direttrice degli studi di Stadia Games and Entertainment, queste difficoltà diventeranno un ricordo del passato grazie alla potenza computazionale garantita dall'ecosistema di Stadia, e questo perchè "tutti i giocatori di Google Stadia si troveranno sostanzialmente all'interno di un gigantesco LAN party, per quanto riguarda la tecnologia utilizzata. Non ci sono differenze o vincoli di alcun genere, come quelli che limitano il numero di persone a cui viene garantito l'accesso alla medesima lobby".



I concetti espressi da Jade Raymond sono sostanzialmente gli stessi di Phil Harrison, il dirigente incaricato dal colosso di Mountain View di seguire l'evoluzione della piattaforma in streaming di Google Stadia. Anche Alain Corre di Ubisoft sembra essere del medesimo avviso quando afferma, in una recente intervista, che i server di Google Stadia daranno inizio a una era dei videogiochi proprio in funzione della loro struttura unificata e modulare. I primi videogiochi in esclusiva, però, non saranno disponibili al lancio di Google Stadia e si faranno attendere ancora diversi mesi.