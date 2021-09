Jade Raymond di Haven Studios al GI Live London: novità per l'esclusiva PS5?

Oltre ad acquisire nuove software house, nell'ultimo anno Sony PlayStation ha anche stretto delle partnership con degli studi terze parti per lo sviluppo e la pubblicazione di giochi esclusivi per PS5. Uno degli accordi è stato stipulato con Haven Studios, neonata realtà fondata dall'ex Ubisoft ed ex Google Jade Raymond.

Pur rimanendo estraneo alla galassia dei PlayStation Studios, Haven Studios - con sede a Montreal - otterrà tutto il supporto di Sony nella produzione di questa nuova, misteriosa esclusiva PS5. La Raymond avrà modo di parlare di questo nuovo capitolo della sua carriera nel corso del GI: Live London, un nuovo evento organizzato da GamesIndustry.biz che si svolgerà dal 6 all'8 ottobre, sia online, sia in presenza in quel di Londra nell'ambito dell'EGX.

Nello specifico, la sviluppatrice, produttrice e leader discuterà della difficoltosa apertura del suo nuovo studio di sviluppo avvenuto nel bel mezzo della pandemia. Non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali in merito a quello che sarà un intervento pre-registrato, ma speriamo di scoprire maggiori dettagli sulla partnership con Sony e sul videogioco, che dovrebbe trovarsi nelle fasi iniziali della lavorazione. Secondo alcuni recenti rumor, la nuova esclusiva PS5 avrebbe elementi multiplayer live-service.

Tra le altre personalità invitate al GI: Live London figura anche Jim Ryan, boss di PlayStation, che per l'occasione racconterà del passato e del futuro del brand. Presenti anche compagnie come Bandai Namco, Devolver Digital, EA Originals, Humble Games, Kickstarter, LEGO Ventures, Sumo Digital, Twitch, Ubisoft, Valve e Xbox. La scaletta degli interventi verrà svelata domani.