Jade Raymond: 'Sony la migliore nel supportare team di sviluppo e processi creativi'

Come sappiamo, Haven Studios di Jade Raymond sta sviluppando un gioco per PS5 prodotto da Sony in persona. Ai microfoni di GamesIndustry la creatrice di Assassin's Creed ha spiegato i motivi dietro la scelta di unire le forze con il colosso giapponese per la creazione del loro primo gioco.

"Sony ha davvero la miglior reputazione quando si tratta di supportare i team di sviluppo e i processi creativi", spiega Raymond, specificando di aver parlato "con diversi sviluppatori riguardo le loro esperienze di lavoro con vari publisher, e Sony è emersa come la compagnia che davvero capisce come funziona lo sviluppo di un gioco, i processi creativi e come supportare i team dando loro tutta l'autonomia di cui hanno bisogno. Tutto ciò è stata una forte fonte d'attrazione per noi".

I motivi che hanno portato Haven Studios a collaborare con Sony sono quindi i forti vantaggi che emergono in termini di supporto da parte del colosso giapponese. Ma per molti membri del team di Raymond le ragioni che li hanno spinti ad unire le forze con i PlayStation Studios non solo unicamente commerciali: "Molti sono fan di Sony sin da bambini - prosegue Raymond - quindi per loro lavorare su un gioco first-party per PlayStation è davvero molto bello. Per tante persone questo è sempre stato un sogno che volevano realizzare, pertanto siamo tutti davvero eccitati per questa opportunità".

Al momento non è chiaro su cosa Haven Studios stia lavorando e quando sarà possibile vederlo in azione. Non si esclude tuttavia che l'esclusiva PS5 di Jade Raymond abbia elementi multiplayer live-service.