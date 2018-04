Jade Raymond sulle microtransazioni di Star Wars Battlefront 2 e sul cloud gaming

Jade Raymond, ex producer della serie di Assassin's Creed e ora General Manager presso EA Motive, è stata tra gli esponenti dell'industria videoludica che hanno partecipato al GamesBeat Summit 2018, evento tenuto recentemente in California.

Come probabilmente saprete, EA Motive è attualmente impegnata nella realizzazione di un misteriosi titolo open world di cui non conosciamo ancora alcun dettaglio, ma la compagnia capitanata dalla Raymond ha anche co-partecipato alla creazione del comparto single player di Star Wars Battlefront 2, uno dei giochi più discussi dello scorso anno per via delle controverse microtransazioni. Interrogata proprio sulle pesanti critiche ricevute dal titolo, Jade Raymond ha così commentato:



"Beh, guardate, il team ha lavorato davvero tanto a quel gioco, ma ovviamente ci sono state delle cose importanti che hanno imparato, ed hanno poi continuato a lavorare sodo. EA è una compagnia che apprende in continuazione, quindi siamo molto concentrati nel capire il modo per migliorarci e, ovviamente, non commettere più errori di questo genere".

Cambiando argomento, si è poi discusso delle potenzialità del cloud gaming e delle infrastrutture basate sullo streaming, due armi - secondo la Reymond - potenzialmente rivoluzionarie per l'industria.

"Ci sono tante cose che cambieranno nel corso dei prossimi anni, penso in un modo drastico. E una di esse, è il cloud gaming e lo streaming. Dal punto di vista creativo, ci sono così tante nuove possibilità per creare esperienze e consegnarle ai giocatori.

Se tornate indietro e pensate ad Assassin's Creed, nel momento in cui arrivarono PlayStation 3 e Xbox 360 gli sviluppatori ebbero occasione di pensare diversamente a come impostare il gameplay con tutta quella potenza di calcolo in più. Quello fu ciò che ci permise di dire: 'Ok, costruiremo questo ricco open world in cui potrai arrampicarti ovunque e raggiungere qualsiasi posto'.

Ora, se pensate al cloud, ovviamente c'è da tenere in conto la spesa per il mantenimento dei server e tutto il resto, ma pensando a ciò che potresti fare, si potrebbe decidere di simulare il mondo reale e renderizzare tutto con la fisica reale. Potremmo avere migliaia di personaggi controllati dall'I.A. invece che centinaia, o addirittura migliaia di giocatori nella stessa mappa, se non milioni. Penso che i primi che faranno una vera scommessa e proveranno a fare qualcosa di diverso avranno un grande riscontro e credo che inizieremo a vedere cose che non ci saremmo mai immaginati".