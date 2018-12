Jade Raymond conferma di aver lavorato al concept del nuovo Splinter Cell

Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di Gamereactor da Jade Raymond durante il Fan & Serious Festival 2019 di Bilbao, l'ex produttrice dei primi capitoli della serie di Assassin's Creed ha svelato degli interessanti retroscena sulla serie di Splinter Cell.

Nel ripercorrere gli eventi che hanno scandito la sua vita professionale nel corso degli anni passati tra Ubisoft ed Electronic Arts, la fondatrice EA Motive ha tracciato la rotta seguita dal suo team di sviluppo canadese e indicato in Splinter Cell uno degli ultimi progetti a cui ha avuto modo di lavorare.

"Splinter Cell Blacklist è stato l'ultimo gioco della serie che abbiamo pubblicato, quindi... Sai cosa? C'è un design a cui abbiamo effettivamente lavorato e che avremmo voluto creare", ammette candidamente Jade Raymond nel corso dell'intervista ma aggiungendo che "dal momento che non sono più in Ubisoft non posso parlarne e non so se ci sia ancora qualcuno che voglia condividere questo concept".

L'annuncio di Splinter Cell 7 era dato praticamente per certo durante i The Game Awards 2018 d'inizio dicembre, specie in virtù dei chiari riferimenti all'epopea action stealth di Sam Fisher contenuti nei filmati promozionali pubblicati nelle giornate che hanno preceduto la cerimonia di premiazione presentata da Geoff Keighley.